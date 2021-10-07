رئيس الاتحاد العمالي العام في طرابلس.. ماذا يجري؟

زار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس وشدد على حق مياومي الضمان التثبيت في المركز الذي يعملون به منذ قرابة ٥سنوات، داعياً إلى انصافهم عبر دفع مستحقاتهم التي لم يتقاضونها منذ ٤ سنوات.الاسمر أكد حق الموظفين في الانتساب للضمان الاجتماعي أسوة بباقي الموظفين المثبتين.كلام الأسمر جاء في خلال جولة قام بها في طرابلس متضامناً مع العمال في المدينة، حيث كانت وقفته الأولى أمام مبنى البلدية، حيث اطلع على مطالب العمال.