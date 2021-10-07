لبنان

رئيس الاتحاد العمالي العام في طرابلس.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
07-10-2021 | 03:45
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زار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس وشدد على حق مياومي الضمان  التثبيت في المركز الذي يعملون به منذ قرابة  ٥سنوات، داعياً إلى انصافهم عبر دفع مستحقاتهم التي لم يتقاضونها منذ ٤ سنوات.
الاسمر أكد حق الموظفين في الانتساب للضمان الاجتماعي أسوة بباقي الموظفين المثبتين.
كلام الأسمر جاء في خلال جولة قام بها في طرابلس متضامناً مع العمال في المدينة، حيث كانت وقفته الأولى أمام مبنى البلدية، حيث اطلع على مطالب العمال.
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