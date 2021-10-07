سرقا من داخل محلّ بقيمة 20 الف دولار وباعا المسروقات في صبرا!

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:بنتيجة تحقيق أجرته مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول ادعاء احدى المواطنات ضد مجهولين بجرم سرقة من داخل محلها المعد لبيع الألبسة الولادية في محلة الغبيري، وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالى /20،000/$.وبعد المتابعة الحثيثة والتحريات، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هوية سائق السيارة التي استخدمت في العملية، وتمكنت من توقيفه ويدعى:م. ف. (مواليد عام 1967، لبناني)وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب وتزوير ومخدرات.باستماعه، اعترف بان منفذ سرقة المحل يدعى:ج. ز. (مواليد عام 1964، لبناني)بتاريخ 1-10-2021، القت قوة من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية القبض عليه، وقد اعترف بإقدامه على سرقة محل المدعية وبيع المسروقات في محلة صبرا، كما تبين انه من أصحاب السوابق بجرم مخدرات.اودعا القضاء المختص بناء على اشارته.