الاحرار: لحياد لبنان وحصر السلاح بالجيش

عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الاحرار اجتماعه الدوري برئاسة كميل شمعون وصدر عنه بيان وافق خلاله المجلس على تعيين المحامي يوسف سركيس بهاء الدويهي امينا عاما للحزب".اضاف البيان:" يراقب الحزب بحذر زيارة وزير الخارجية الإيرانية وأبدى استياءه منها، وعبر عن ذلك من خلال مشاركته بالمسيرة التي نظمها مع المجموعات السيادية انطلاقا من ساحة ساسين باتجاه وزارة الخارجية مطالبين برفع هيمنة السطوة الايرانية عبر "حزب الله" وحلفائه اللبنانيين".تابع البيان:" يصر الحزب على السعي الدائم للتوصل الى حياد لبنان ، وحصر السلاح بالجيش اللبناني، وعلى تطبيق القرارات الدولية سيما1559- 1680- 1701، لذلك إن الحزب معول على الجبهة السيادية التي تم اطلاقها من مركزه في السوديكو ، من ناحية توحيد المعارضة وايصال الصوت الى المجتمعين العربي والدولي".