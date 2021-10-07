بيان من المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي... هذا ما جاء فيه

أشارت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الى انه بعد اجتماعنا كلجنة للمتعاقدين مع وزير التربية عباس الحلبي بتاريخ 5 تشرين الأول 2021، حيث قدم الطروحات للمتعاقدين، وبعد أن طالب منا فرصة لانطلاق العام الدراسي بتاريخ 11 تشرين الأول 2021، طلبنا بدورنا الرجوع إلى المتعاقدين عبر استفتاء آرائهم".

وأضافت في بيان، "بناء عليه جاءت النتيجة 80.9% من آراء المتعاقدين بالاستمرار في مقاطعة العام الدراسي لحين تحقيق مطالب المتعاقدين سلة واحدة...ونسبة 19.1% بعدم الاستمرار في المقاطعة".



البند الأول: مساواة جميع المتعاقدين بالمساعدة المالية المقدمة من الدول المانحة (90$ شهريا) بين جميع المتعاقدين بكافة تسمياتهم.

البند الثاني: إصدار قرار من وزير التربية قبل 11 تشرين الأول 2021، باعتماد العام الدراسي 25 اسبوع تدريسي.

البند الثالث: العمل بأقصى سرعة على رفع أجر ساعة التعاقد بنسبة 80% يشملها بدل النقل اليومي للمتعاقدين بـ 64000 ليرة عن كل يوم عمل فعلي.

البند الرابع: العمل وبشكل جدي على القبض الشهري للمتعاقدين، ومتابعة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والصحي مع المعنيين". وأكملت: "عليه نطرح مبادرتنا بعودة مشروطة بتحقيق مطالب المتعاقدين على معالي وزير التربية:البند الأول: مساواة جميع المتعاقدين بالمساعدة المالية المقدمة من الدول المانحة (90$ شهريا) بين جميع المتعاقدين بكافة تسمياتهم.البند الثاني: إصدار قرار من وزير التربية قبل 11 تشرين الأول 2021، باعتماد العام الدراسي 25 اسبوع تدريسي.البند الثالث: العمل بأقصى سرعة على رفع أجر ساعة التعاقد بنسبة 80% يشملها بدل النقل اليومي للمتعاقدين بـ 64000 ليرة عن كل يوم عمل فعلي.البند الرابع: العمل وبشكل جدي على القبض الشهري للمتعاقدين، ومتابعة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والصحي مع المعنيين".

وتابعت: بناء على ما تقدم:

أ-يعود المتعاقدين إلى المدارس بتاريخ 11 تشرين الأول 2021، إذا تم تحقيق البند الأول-والثاني.

ب-إعطاء مهلة شهر واحد من تاريخ 11 تشرين الأول 2021، للإصدار قرار رفع اجر الساعة وبدل النقل، وفي حال لم يتم تحقيق ذلك، سيتم إعلان الإضراب المفتوح حتى تحقيق هذا البند.

وختاماً ندعو المتعاقدين إلى التريث في الذهاب للمدارس في 11 تشرين الأول، 2021، وانتظار رد وزارة التربية على مبادرتنا.

د. حسين محمد سعد.

رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي.