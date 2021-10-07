لبنان

دوريات لأمن الدولة على محطات هذه المنطقة

Lebanon 24
07-10-2021 | 04:28
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تتفقد دورية من أمن الدولة مكتب حاصبيا مرجعيون، مخزون مادة البنزين في خزانات محطات المحروقات في بلدات قضاءي حاصبيا ومرجعيون حتى المقفلة منها، للتأكد من خلوها من مادة البنزين، وفي حال وجدت يطلب من صاحب المحطة فتحها لتصريف مخزونها.
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امن الدولة

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