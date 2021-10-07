لبنان

وزير الثقافة هنأ العالم أرديم بابايوتيان: مثال ينبغي للشباب اللبناني أن يقتدوا به

Lebanon 24
07-10-2021 | 04:41
A-
A+
Doc-P-872238-637692039403552486.jpg
Doc-P-872238-637692039403552486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "إنه لفخر للبنان بجناحيه المقيم والمغترب أن تتزين جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب هذا العام باسم العالم اللبناني أرديم بابايوتيان، المولود في لبنان سنة 1967 والذي غادر الجامعة الأميركية في بيروت سنة 1986 منتقلا إلى الولايات المتحدة فاكتسب جنسيتها وواظب على الدراسة والعمل حتى برع في اختصاصه مقدما للعلم والإنسانية منجزات كبيرة استحق على إثرها هذه الجائزة العالمية المميزة.

 

من الألم الأرمني والوجع اللبناني انطلق أرديم بابايوتيان إلى جامعة كاليفورنيا التي صارت مستقر بحوثه ودراساته وأعماله، ومجالا رحبا لتفتح عبقريته، فتحولت الصعاب معه إلى فرص للابداع بفعل إرادة واختيار بطولي، مثبتا قدرة اللبنانيين على الريادة وتسلم المراكز الأولى في مجالات اختصاصهم.

 

هذا العالم الكبير مثال ينبغي للشباب اللبناني أن يقتدوا به، فيتجاوزوا المحن واليأس والمرارة، ويعملوا على تحقيق فتوحات كبرى وجديدة في مختلف فروع المعرفة، فيرفعوا اسم وطنهم وأسماءهم عاليا.

 

إن وزير الثقافة، إذ يهنئ العالم باباتونيان ويثمن إلى أقصى الحدود ما أنجزه، ينتهز الفرصة ليؤكد عزم وزارة الثقافة على دعم كلِّ مبدعٍ لبناني، لأن المبدعين هم الثروة الوطنية التي لا تنفد، أما إنجازاتهم فسوف تعبد طريق استعادة لبنان تألقه الحضاري وصورته البهية".

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2021-10-07
07:21 | 2021-10-07
11:05 | 2021-10-07
10:50 | 2021-10-07
10:38 | 2021-10-07
10:35 | 2021-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website