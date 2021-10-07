وزير الثقافة هنأ العالم أرديم بابايوتيان: مثال ينبغي للشباب اللبناني أن يقتدوا به

أصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي: "إنه لفخر للبنان بجناحيه المقيم والمغترب أن تتزين جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب هذا العام باسم العالم اللبناني أرديم بابايوتيان، المولود في لبنان سنة 1967 والذي غادر الجامعة الأميركية في بيروت سنة 1986 منتقلا إلى الولايات المتحدة فاكتسب جنسيتها وواظب على الدراسة والعمل حتى برع في اختصاصه مقدما للعلم والإنسانية منجزات كبيرة استحق على إثرها هذه الجائزة العالمية المميزة.

من الألم الأرمني والوجع اللبناني انطلق أرديم بابايوتيان إلى جامعة كاليفورنيا التي صارت مستقر بحوثه ودراساته وأعماله، ومجالا رحبا لتفتح عبقريته، فتحولت الصعاب معه إلى فرص للابداع بفعل إرادة واختيار بطولي، مثبتا قدرة اللبنانيين على الريادة وتسلم المراكز الأولى في مجالات اختصاصهم.

هذا العالم الكبير مثال ينبغي للشباب اللبناني أن يقتدوا به، فيتجاوزوا المحن واليأس والمرارة، ويعملوا على تحقيق فتوحات كبرى وجديدة في مختلف فروع المعرفة، فيرفعوا اسم وطنهم وأسماءهم عاليا.

إن وزير الثقافة، إذ يهنئ العالم باباتونيان ويثمن إلى أقصى الحدود ما أنجزه، ينتهز الفرصة ليؤكد عزم وزارة الثقافة على دعم كلِّ مبدعٍ لبناني، لأن المبدعين هم الثروة الوطنية التي لا تنفد، أما إنجازاتهم فسوف تعبد طريق استعادة لبنان تألقه الحضاري وصورته البهية".