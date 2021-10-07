كتاب من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لوزيري الداخلية والطاقة... هذا ما جاء فيه

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابين الى كل من وزير الداخلية والبلديات ووزير الطاقة والمياه طلب بموجبهما ضرورة معالجة مشكلة طغيان الصرف الصحي بين المساكن في حي الحوايزق – طريق المكاوي في نطاق بلدية بر الياس نتيجة توقف محطة الضخ التي تنقل الصرف الصحي الى شبكة الصرف الصحي العامة عن العمل نتيجة الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي خصوصا قبل بدء موسم الامطار، خاصة في ظل التأثير الثابت لهذه الملوثات على نوعية المياه في نهر الليطاني وروافده.وطلبت المصلحة من الجهات المعنية ايجاد حل لإعادة تشغيل محطة الضخ وذلك لمنع فيضان الصرف الصحي بين المساكن في بر الياس (حي الحوايزق – طريق المكاوي) مما يشكل خطراً على المواطنين وعلى محيط سكنهم وتداركاً لهذه المشكلة قبل حلول فصل الشتاء الذي سوف يساهم في تفاقمها.