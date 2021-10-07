لبنان

حريق في الضنية (صور)

Lebanon 24
07-10-2021 | 05:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق اعشاب في منطقة بخعون في الضنية  وقد توجهت فرق الدفاع المدني الى المكان للمباشرة بعملية إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل تمدده.
 
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الضنية

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