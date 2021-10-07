حريق في الضنية (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق اعشاب في منطقة بخعون في الضنية وقد توجهت فرق الدفاع المدني الى المكان للمباشرة بعملية إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل تمدده.