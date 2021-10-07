لبنان

هكذا بدت الحركة الاقتصادية خلال شهر آب

Lebanon 24
07-10-2021 | 05:05
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أصدرت ‫جمعية مصارف لبنان‬ التقرير الشهري الذي يلخّص الواقع الاقتصادي العام لشهر آب ٢٠٢١ وفيه أرقام الشيكات المتقاصة وحركة الاستيراد والتصدير  وقطاع البناء والنقل الجوي وحركة مرفأ ‫بيروت‬ 

يُرجى الضغط على الرابط التالي للمزيد من التفاصيل 

http://%20https//www.abl.org.lb/Library/Assets/Gallery/Documents/NACHRA%201%20AUG%202021.pdf

كما أصدرت ‫جمعية مصارف لبنان‬ آخر التطورات المالية والدين العام وتفاصيل جداول سندات الخزينة على الرابط التالي 

"https//www.abl.org.lb/Library/Assets/Gallery/Documents/NACHRA%202%20AUG%202021.pdf

ويشمل تقرير ‫جمعية مصارف لبنان‬ لشهر آب ٢٠٢١ أيضًا التطورات المصرفية والنقدية من مطلوبات وموجودات الودائع والأموال الخاصة والتسليفات والموجودات الخارجية ومعدلات الفوائد، وتفاصيلها على الرابط التالي 

"https//www.abl.org.lb/Library/Assets/Gallery/Documents/NACHRA%203%20AUG%202021.pdf

لبنان

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