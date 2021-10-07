هكذا بدت الحركة الاقتصادية خلال شهر آب

أصدرت ‫جمعية مصارف لبنان‬ التقرير الشهري الذي يلخّص الواقع الاقتصادي العام لشهر آب ٢٠٢١ وفيه أرقام الشيكات المتقاصة وحركة الاستيراد والتصدير وقطاع البناء والنقل الجوي وحركة مرفأ ‫بيروت‬يُرجى الضغط على الرابط التالي للمزيد من التفاصيلكما أصدرت ‫جمعية مصارف لبنان‬ آخر التطورات المالية والدين العام وتفاصيل جداول سندات الخزينة على الرابط التاليويشمل تقرير ‫جمعية مصارف لبنان‬ لشهر آب ٢٠٢١ أيضًا التطورات المصرفية والنقدية من مطلوبات وموجودات الودائع والأموال الخاصة والتسليفات والموجودات الخارجية ومعدلات الفوائد، وتفاصيلها على الرابط التالي