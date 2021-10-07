لبنان

6 الاف دولار... هكذا تمت سرقتها

Lebanon 24
07-10-2021 | 05:16
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تعرض منزل في محلة المراح في بلدة مركبا قضاء مرجعيون، للسرقة بواسطة الكسر والخلع، حيث أقدم السارق على سرقة محتويات وأثاث المنزل التي قدرت قيمتها بحوالى 6 آلاف دولار اميريكي.
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سرقة

مرجعيون

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