6 الاف دولار... هكذا تمت سرقتها

تعرض منزل في محلة المراح في بلدة مركبا قضاء مرجعيون، للسرقة بواسطة الكسر والخلع، حيث أقدم السارق على سرقة محتويات وأثاث المنزل التي قدرت قيمتها بحوالى 6 آلاف دولار اميريكي.