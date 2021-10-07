مدير عام الاقتصاد يجول على المحطات والسوبرماركات في طرابلس

يقوم مدير عام الاقتصاد يوآزره عناصر من امن الدولة و يرافقهم عدد من ثوار ١٧ تشرين في طرابلس بجولة على السوبرماركت ومحطات الوقود في طرابلس، وذلك للتأكد من التزام اصحاب السوبرماركت بالاسعار وعدم احتكار السوق كما يتم التأكد من العدادات التابعة لمحطات الوقود و الكشف عليها.