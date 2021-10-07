لبنان

أحكام للعسكرية بجرائم السرقة والإتجار بأسلحة وذخائر حربية

Lebanon 24
07-10-2021 | 05:47
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 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أحكاماً بحق مجموعة مؤلفة من سبعة أشخاص أقدموا، في تاريخ لم يمرّ عليه الزمن، على سرقة أسلحة وذخائر حربية.
وورد في متن الأحكام أنه، على الأراضي اللبنانية، وفي فرع مخابرات الجيش في منطقة الجنوب، أقدم العريف السابق حسين.ع.ح على سرقة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية الأميرية من داخل كتيبة، وعلى بيعها للمدّعى عليهم: علي.ع، نادر.ع، حسين.ح، بهاء.ش، جميل.م و محمد.ح، مخالفاً بذلك التعليمات العسكرية، وقد أقدم باقي المدّعى عليهم على الإتجار بهذه الأسلحة، كما أقدم السابع على حيازة أعتدة عسكرية.
وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات بحق العريف السابق حسين.ع.ح وتجريده من حقوقه المدنية، وحبس كل من علي.ع و نادر.ع وحسين.ح مدة شهر وإلزام كل واحد منهم تقديم بندقية حربية، وحبس محمد.ح مدة شهرين وإلزامه تقديم بندقية حربية، وحبس بهاء.ش مدة سنة وإلزامه تقديم بندقية حربية، فيما أعلنت المحكمة براءة جميل.م للشك وعدم كفاية الدليل.
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