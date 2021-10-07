لبنان

ابتداء من الغد... العتمة الشاملة في هذه المناطق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-10-2021 | 06:02
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افادت مصادر خاصة ان مخزون "الفيول اويل" في معمل دير عمار الحراري قد نفذ وبالتالي سيتم اطفاء المعمل كليا منتصف هذه الليلة.

واكدت المصادر ان فترة اطفاء المعمل ستطول لمدة اسبوعين تقريبا لحين وصول باخرة "الفيول اويل" وتفريغ حمولتها وبالتالي سيغرق لبنان وخاصة الشمال في عتمة شاملة ابتداء من يوم غد.

لبنان

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