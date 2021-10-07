لبنان

الأسقف أفرام معلولي متروبوليتا على حلب والإسكندرون وتوابعهما

Lebanon 24
07-10-2021 | 06:15
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 صدر عن المجمع الانطاكي الارثوذكسي المقدس المنعقد في المقر البطريركي في البلمند البيان الاتي: "نظرا لمرور ما يقارب تسع سنوات على خطف المطران بولس يازجي دون معرفة أي شيء عن مصيره، اتخذ المجمع الأنطاكي المقدس المنعقد في البلمند قرارا قضى بنقل المطران بولس يازجي ليكون مطرانا على أبرشية ديار بكر الفخرية، وانتخب الأسقف أفرام معلولي الوكيل البطريركي وأمين سر المجمع الأنطاكي المقدس متروبوليتا على أبرشية حلب والإسكندرون وتوابعهما".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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