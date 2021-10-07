هذه الفئة ستدفع "فواتير" المولدات بالدولار

يستمر الجدل حول "فواتير" اشتراكات المولدات الخاصة والطريقة التي ستتم فيها تسعيرتها.

في هذا المجال أفادت المعلومات ان عملية تحديد التسعيرة بالدولار الاميركي ستنطلق ابتداء من الشهر المقبل لكنها لن تشمل جميع المشتركين، انما سيتم حصرها باصحاب المؤسسات والمعامل الذين يتم تزويدهم بأكثر من 75 أمبير.