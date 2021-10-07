لبنان

هذه الفئة ستدفع "فواتير" المولدات بالدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-10-2021 | 06:15
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يستمر الجدل حول "فواتير" اشتراكات المولدات الخاصة والطريقة التي ستتم فيها تسعيرتها. 
في هذا المجال أفادت المعلومات ان عملية تحديد التسعيرة بالدولار الاميركي ستنطلق ابتداء من الشهر المقبل لكنها لن تشمل جميع المشتركين، انما سيتم حصرها باصحاب المؤسسات والمعامل الذين يتم تزويدهم بأكثر من 75 أمبير.

لبنان

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