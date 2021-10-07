حريق عين الصفصاف في أعالي المتن مستمر منذ الامس

يواصل عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً تنفيذ عمليات إخماد النيران التي اندلعت في أحراج عين الصفصاف في أعالي المتن الشمالي بمتابعة من وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار.

وفي التفاصيل كانت آليات الدفاع المدني قد توجهت إلى موقع الحريق معززة بالعناصر من عدّة مراكز في تمام الساعة ١٧:٣٠ من بعد ظهر أمس الأربعاء (٠٦-١٠-٢٠٢١) وبوشرت على الفور عمليات الإطفاء وسط ظروف مناخية صعبة بسبب اشتداد سرعة الهواء. وقد واجه العناصر تحديات كبرى بسبب وعورة تلك البقعة الجغرافية ما يحول دون تمكن الاليات من الوصول إلى موقع الحريق. وقد تعرّض ٣ عناصر من الدفاع المدني لإصابات طفيفة خلال تنفيذ المهمة، فسقط أحد المتطوعين عن منحدر ارتفاعه ٥ أمتار إلا أن فريق الإنقاذ الجبلي في الدفاع المدني قد حضر على الفور وتم إنقاذ المصاب وتقديم الإسعافات اللازمة له.

ولا زال العناصر يواصلون العمل حتى الآن، وفقاً لنظام المناوبة، سعياً إلى محاصرة النيران والحؤول دون وصولها إلى محطة لتوزيع المحروقات والمباني السكنية القريبة من رقعة الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني كان قد عممت بياناً أمس حذّرت من خلاله المواطنين من إمكانية نشوب الحرائق في المناطق الحرجية وشددت على ضرورة التقيّد بإرشاداتها تجنباً لوقوع كوارث بيئية في هذه الفترة من السنة التي يرتفع فيها خطر اندلاع حرائق الغابات.