أصوات مرتفعة في مجلس النواب... ما الذي يحصل؟

أفاد مندوب "لبنان 24" انه خلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة لحق المغتربين في الاقتراع، سمع نائب مجلس النواب ايلي الفرزلي وهو يناقش بصوت حاد ومرتفع دفاعا عن حق المغتربين بالمقاعد الـ 6 في الانتخابات النيابية المقبلة.