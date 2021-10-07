المصعد سقط... اليكم ما حصل في قصر العدل

أدى سقوط أحد المصاعد في قصر العدل في بيروت من الطابق الثاني الى أسفل قاعدته الى جرح إمراة كانت داخله، وقد نقل الصليب الأحمر المرأة التي أصيبت برضوض الى المستشفى، ما يطرح مراراً وتكراراً ومع كل حادث مماثل ضرورة القيام بأعمال الصيانة على أنواعها داخل قصور العدل حفاظاً على سلامة القضاة والمحامين والموظفين والمتقاضين.