تنكر بلباس الدفاع المدني وتمكن من الهروب

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن هروب الجريح "ع.ع" متنكرا بلباس الدفاع المدني الفلسطيني من المستشفى الحكومي في طرابلس.

يذكر ان "ع.ع" كان قد اصيب في اشتباكات مخيم البداوي منذ ايام.