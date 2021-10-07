المرتضى زار الراعي ومتحف البطريركية: تركيز على دور وزارة الثقافة في تعزيز ثقافة التلاقي

إلتقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي.وتخلل اللقاء جولة أفق في مجالات السياسة والقضاء وشؤون وطنية أخرى.وجرى التطرق، بحسب مكتب وزير الثقافة، الى "الدور الذي تعتزم وزارة الثقافة اداءه لجهة تعزيز ثقافة التلاقي والحوار وإحترام الرأي الآخر وتعزيز القيم الأخلاقية والتعاضد الإجتماعي، فضلا عن إيلاء المفاصل الأخرى التي لها إرتباط بالشأن الثقافي العام الأهمية اللازمة، في محاولة من وزارة الثقافة لتمكين لبنان من إستعادة صورته الحضارية الراقية منارة في مجال الثقافة وملتقى للحوار الإنساني".وبعد اللقاء، زار وزير الثقافة المتحف الخاص بالبطريركية، في حضور امين سر البطريركية الأب هادي ضو والمسؤول الإعلامي فيها وليد غياض، واطلع على المخزون القيم المعروض فيه.