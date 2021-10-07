لبنان

سقط عن درج منزله وفارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
07-10-2021 | 06:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفل "حسين محمود حيدر" بعد سقوطه عن درج منزله في بلدة يانوح في قضاء صور.
 
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