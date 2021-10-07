عون عرض مع الخطيب لمطالب إقليم الخروب والتقى خوري مهنئا بتعيينها المديرة العالمية لـIFRC

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الوزير السابق طارق الخطيب للأوضاع العامة والتطورات الراهنة.وتركز البحث على مطالب إقليم الخروب الإنمائية، لا سيما تأمين التيار الكهربائي لقرى الإقليم من خط بسري.خوريواستقبل الرئيس عون الدكتورة بترا خوري لمناسبة تعيينها المديرة العالمية للعناية الاجتماعية والصحية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC" الذي يتخذ من جنيف مقرا له.وتمنى الرئيس عون للدكتورة خوري التوفيق في مسؤولياتها الجديدة، لا سيما انها اختيرت من بين 600 مرشح من دول عدة، وهي المرة الأولى التي تتولى هذه المسؤولية مرشحة من دول الشرق الأوسط. ومعلوم ان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر "IFRC" يضم ممثلين عن 192 دولة.