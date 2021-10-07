قرداحي بحث مع وفد نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك في شؤون المهنة

استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي في مكتبه في الوزارة وفدا من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك برئاسة النقيب علي كمال الدين يرافقه امين السر ارنست بعقليني، أمين الاعلام ناصر قواص، مسوؤل التواصل الاجتماعي هشام الناطور، مدير الانتاج بشير نصر والمستشارة كارين شريم، وتم البحث في الشؤون العامة ولا سيما شؤون المهنة وشجونها.وقال كمال الدين بعد اللقاء: "شرحنا للوزير قرداحي هموم المهنة، بالاضافة الى الوضع العام في البلد خصوصا مسألة الرواتب والاجور التي تآكلت قيمتها الشرائية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي انعكس على ارتفاع اسعار السلع كافة".اضاف: "تحدثنا مع معاليه في موضوع الاتحاد الذي يجمع وسائل الاعلام كافة، وهو مشروع تم التشاور فيه سابقا، وتمنينا على الوزير قرداحي متابعته، وقد أبدى تفهما للمواضيع التي عرضها الوفد، ووعد بالمساعدة على تلبية مطالب النقابة".