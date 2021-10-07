لبنان

وزير الاقتصاد استقبل سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان

Lebanon 24
07-10-2021 | 07:16
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة صباح اليوم، سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف. وجرى البحث في اللقاء الذي أتّسم بالايجابية، في معالجة الازمة الاقتصادية كمسألة ذات أولوية في سياق المسار التفاوضي المرتقب مع صندوق النقد الدولي. كما تمّ التشديد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي ومساعدة لبنان لتعزيز امكانات التصدير التجاري والقدرة التنافسية.
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