لبنان

ماذا قالت مصادر وزارة الطاقة حول إصدار جدول جديد لاسعار المحروقات؟

Lebanon 24
07-10-2021 | 07:19
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أفادت معلومات الـ"أم تي في أن لا عودة حالياً إلى الطوابير، وما حصل بالأمس تعتبره وزارة الطاقة ابتزازاً للمواطنين من قبل أصحاب محطات الوقود.
 
توازيا، قالت مصادر وزارة الطاقة للـ"أم تي في" إن "لا شيء يجبر الوزارة على إصدار جدول جديد للأسعار، طالما لم تدخل محروقات جديدة إلى البلد".
 
 

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