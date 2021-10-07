مواطن فارق الحياة في مرفأ طرابلس

تعرض المواطن "احمد صالح" لحادثة سقوط من علو مرتفع اثناء عمله في مرفأ طرابلس حيث توفي على الفور وقد حضرت فرق الصليب الاحمر الى المكان العمل جار على نقله بإنتظار الطبيب الشرعي للكشف على الجثة.وقد حضرت دورية من فصيلة الميناء الى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادثة فيما يذكر ان المتوفي يبلغ من العمر ٢١ عاماً.