وزير الدفاع الوطني يشدد أمام زواره على اهمية الاستقرار في مسيرة التعافي

اكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على أهمية المحافظة على المستوى المعهود لقدرات الجيش وأهلية وحداته للقيام بالمهام الوطنية التي يضطلع بها على مساحة الوطن، في سبيل صون الاستقرار الداخلي الذي يعتبر من أهم الركائز في مسيرة استعادة التعافي والنهوض الاقتصادي.الوزير سليم التقى سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيري يرافقه الملحق العسكري غونزالو كوردون، وعرض معه لواقع التعاون الثنائي بين البلدين ومشاركة بلاده في اطار اليونيفل العاملة في جنوب لبنان.وأجرى وزير الدفاع مع سفيرة كندا شانتال شاستوني مراجعة لأبرز نقاط الدعم الذي توفره بلادها في المجال العسكري وعرضا لآفاق المساعدات المستقبلية للجيش اللبناني.كما التقى الوزير سليم سفيرة السويد آن ديسمور، وجرى التوافق على تعزيز التعاون المشترك.كذلك، استقبل وزير الدفاع الوطني رئيس بلدية كفرشيما المحامي وسيم الرجي على رأس وفد بلدي.