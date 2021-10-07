لبنان

بين صيدا والجوار.. "واصل" من 8 الى 10 الاف ليرة فقط

Lebanon 24
07-10-2021 | 07:37
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زفت بلدية صيدا في بيان، بشرى للمواطنين بقرب إطلاق مشروع "واصل" بالتعاون مع شركة البيلاني، والذي يلحظ تسيير باصات نقل عام مشترك بين صيدا والجوار وبتعرفة مدروسة تراعي الظروف المعيشية الصعبة الراهنة نتيجة الإنهيار المالي وإرتفاع سعر صرف الدولار.

وعقد لهذه الغاية إجتماع تنسيقي لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع في مكتب رئيس المصلحة الهندسية في بلدية صيدا المهندس الدكتور زياد الحكواتي، وبمشاركة ممثل شركة البيلاني مطور المشروع المهندس عدنان البيلاني، وعضو المجلس البلدي كامل كزبر المكلف بمتابعة ملف المشروع، وقائد شرطة بلدية صيدا المفوض ثالث بدر القوام.

وقدم المهندس البيلاني شرحا مفصلا عن المشروع والذي يتضمن في مرحلته الأولى تسيير 6 خطوط :

صيدا - منطقة الفيلات والتعمير

صيدا - منطقة عين الدلب وحارة صيدا

صيد - منطقة مجدليون وعبرا والهلالية

صيدا - منطقة بقسطا والشرحبيل

وخطان دائريان في مدينة صيدا( الكورنيش البحري- الأوتوستراد الشرقي).

وأشار البيلاني الى أن الباصات" ستكون جديدة ومكيفة ومجهزة بكاميرات وgps ومواصفات تراعي الحداثة والسلامة العامة".

وتابع: "أما فيما يتعلق بالتعرفة فهي قيد الدراسة وهي ستراوح بين 8 إلى 10 آلاف ليرة لبنانية، وعند إعتماد التعرفة ستكون موحدة للخطوط المذكورة.

وأشار كزبر من جهته، إلى أن "هذالمشروع هو محل متابعة حثيثة من الرئيس السعودي نظرا لأهميته للمواطنين وتنقلاتهم ووصولهم إلى مراكز أعمالهم بسهولة وبكلفة مدروسة، وسيبصر النور قريبا بإذن الله".

ولفت إلى "فترة تجريبية تمتد من 3 أسابيع إلى نحو شهر، سيتم بعدها تقويم تطور الخطوط، وقد يتم توسعتها وزيادة الباصات لتصل إلى مناطق ومحطات إخرى تربط صيدا بالجوار وبالعكس".
المصدر: الوكالة الوطنية
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