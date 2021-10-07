بيرم إستقبل وفد هيئة التنسيق النقابية مستمعا الى مطالبها

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه اليوم، نقابة المعلمين في القطاع الخاص في لبنان,ثم استقبل وفدا من هيئة التنسيق النقابية ضم: رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة معلمي الاساسي الرسمي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، نقابة المعلمين في لبنان، رابطة متقاعدي التعليم الثانوي، رابطة متقاعدي التعليم الاساسي.وطرح الوفد على الوزير بيرم بعض المطالب الاجتماعية وذات الصلة، وتم تسمية النقيب نزيه جباوي لتمثيل هيئة التنسيق في اجتماعات لجنة المؤشر.واستمع الوزير بيرم الى شرح مفصل عن مطالب الهيئة واتفق مع الوفد على آلية للمتابعة المشتركة وصولا الى تحقيقها.