المفتي دريان عرض مع جمعيتي ام النور والمنهج الخيرية لنشاطاتهما في معالجة المدمنين على المخدرات

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، جمعية "أم النور" برئاسة المطران بولس نجيم، وجمعية "المنهج الخيرية" برئاسة محمود الأحمد، في حضور قائمقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ أمير رعد.واستمع المفتي دريان منهم على النشاطات المشتركة التي تقام في مجال معالجة المدمنين على المخدرات، ووضعوه في طور إنشاء مركز تأهيلي في طرابلس في هذا المجال.