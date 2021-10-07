جامعة البلمند وقعت مذكرة تفاهم مع القوات الجوية في الجيش

أعلنت جامعة البلمند، في بيان، توقيع مذكرة تعاون حصرية بين القوات الجوية والجامعة، في سياق طويل من التعاون الوثيق بين جامعة البلمند والجيش اللبناني، لاسيما القوات الجوية، خلال زيارة قام بها قائد القوات الجوية العميد الركن الطيار زياد هيكل على رأس وفد من القيادة ضم الضباط العقيد رولان مرعب، العقيد حسان بركه، المقدم محمد لوباني، والرائد ربيع دوغان.استقبل الوفد رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق يرافقه نائب الرئيس للعلاقات الدولية والشؤون المحلية وعميد كلية الهندسة البروفيسور رامي عبود، نائب الرئيس لشؤون ادارة التسجيل الدكتور سليم كنعان، ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية والطيران الدكتور هيثم حيدر، ومستشار عميد كلية الهندسة العميد الطيار المتقاعد زياد ابراهيم.تتضمن الإتفاقية الحصرية بروتوكول تعاون أكاديمي يسمح لتلامذة الضباط والتقنيين متابعة إختصاصاتهم في الجامعة وتسهيلات لعديد القوات الجوية اللبنانية في الخدمة الفعلية وعائلاتهم وللمتقاعدين وعائلاتهم ولعائلات العسكريين الشهداء. كما تمهد الاتفاقية الطريق لمزيد من المشاريع والأبحاث المتقدمة المشتركة في مجال هندسة الطيران وصيانة الطائرات.ولفت الدكتور وراق إلى أن "هذه الاتفاقية هي نتيجة طبيعية لتاريخ طويل من التعاون المثمر، المميز، والوثيق بين جامعة البلمند والجيش اللبناني والقوات الجوية بشكل خاص والتي تكللت بنجاحات عدة". وشدد على "أهمية التعاون بين القوات الجوية والجامعة كون الأخيرة تحتضن برنامج هندسة طيران فريد من نوعه على مستوى الوطن والمنطقة".من جهته، أعرب العميد هيكل عن تقديره لجامعة البلمند شاكرا مبادرتها ومشددا على أن "التحصيل العلمي مكون أساسي من مكونات تميز العسكريين والضباط وتطورهم على الصعيدين الشخصي والمهني".تجدر الإشارة الى أن جامعة البلمند تعمل بشكل وثيق مع القوات الجوية اللبنانية للحفاظ على تاريخ التعاون المتبادل الذي يعود إلى العام 2012 والتقدم فيه. وقد أسفر هذا التعاون عن عدد من المبادرات المشتركة في تصميم وبناء وصيانة الطائرات وتدريب مهندسي الطيران وأختصاصيي تكنولوجيا الصيانة من كلا الجانبين.