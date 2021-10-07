لبنان

بيان هام للامن العام للرعايا العرب والاجانب... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
07-10-2021 | 08:07
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان عن إعادة العمل بتسوية أوضاع كافة الرعايا العرب والأجانب الراغبين بالمغادرة، مهما بلغت مدة مخالفتهم، لدى الدوائر والمراكز الحدودية وفقاً للأصول بعد ضم براءة ذمة من وزارة العمل، فيما خص حاملي إقامات العمل الذين انتهت صلاحية اقاماتهم قبل تاريخ 17/10/2021 (باستثناء الرعايا المصريين )، وبعد استيفاء الرسوم المتوجبة منهم شرط حيازة الإقامة الأصلية عند المغادرة، على أن يستمر العمل بهذا التدبير لغاية 31/12/2021. 
 
 
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