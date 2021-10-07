لبنان

تنبيه جديد من البيئة عن خطر اندلاع الحرائق

Lebanon 24
07-10-2021 | 08:13
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جددت وزارة البيئة في بيان، تنبيهها من "الارتفاع الكبير في مؤشر خطر اندلاع الحرائق في جميع أنحاء البلاد اليوم وفي الأيام القليلة المقبلة".
 
وقالت: "استنادا إلى نظام "Firelab" التابع لجامعة البلمند، تم تصنيف مناطق شاسعة نسبيا في عكار والبقاع والمناطق الداخلية الشمالية وجنوب لبنان بدائرة خطر حرائق شديد. ولا تزال محافظة جبل لبنان تتعرض لخطر عال في نشوب الحرائق، خصوصا في قضاء الشوف ومحيطه. بالإضافة إلى الظروف المواتية لانتشار الحرائق من مؤشرات طقس حار فوق المعدلات الموسمية وغطاء نباتي جاف، فإن حرق المخلفات الزراعية يزيد من خطر حدوث حرائق كارثية لا يمكن السيطرة عليها بسهولة".
 
اضافت: "نتيجة ذلك، تحث وزارة البيئة الجميع على التنبه من خطر اندلاع الحرائق اليوم وفي الأيام المقبلة، وضم الجهود والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة بشرية قد تسبب بحدوث أي حريق للسلطات المحلية وقوى الامن الداخلي وشرطة البلديات المولجة تطبيق القوانين وابلاغ الدفاع المدني على الفور في حال اندلاع الحريق".
المصدر: الوكالة الوطنية
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