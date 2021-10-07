لبنان

الخليل بحث وسفير النرويج لدى لبنان في العلاقات الثنائية بين البلدين

Lebanon 24
07-10-2021 | 08:19
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل سفير النرويج لدى لبنان مارتن ايترفيك، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.
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