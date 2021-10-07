المرتضى وقع اتفاقية الاونيسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

وقع وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اليوم، في حضور مستشاره الدكتور فواز كباره على "اتفاقية الاونيسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وللمناسبة صدر بيان، جاء فيه:"إن هذه ااتفاقية جديرة بالتوقيع والانتساب الى مضمونها الذي يبنى عليه لانشاء قانون شامل للثقافة يتضمن الامور الفنية الادبية، الادبية والسينمائية ويحمي حقوق الفنانين والأدباء، ويصون آثارنا وتاريخنا وقيمنا الإنسانية والتاريخية".