لبنان

دوريات لأمن الدولة على محطات النبطية

Lebanon 24
07-10-2021 | 08:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دوريات لأمن الدولة في منطقة النبطية بتفقد محطات المحروقات واجبار اصحابها على بيع المخزون بحال توفره.
 
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محطات

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