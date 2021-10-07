كلودين عون إستغربت رفض مناقشة اقتراح قانون تعديلي بشأن الكوتا النسائية

استغربت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، في بيان "رفض الكتل البرلمانية مناقشة اقتراح قانون تعديلي لقانون الانتخابات النيابية لتضمينه "كوتا نسائية"، ولفتت إلى "أن عدد إقتراحات القوانين المقدمة لإجراء هذا التعديل، تجاوز خمسة اقتراحات صادرة عن ممثلين عن معظم الكتل النيابية، مما يدل على توافق عريض على هذا الموضوع".وقالت عون :"أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعول على أن يتعاطى النواب في الكتل النيابية بجدية بموضوع تمثيل النساء في البرلمان، وألا تكون مواقفهم المؤيدة للمرأة مجرد تصريحات كلامية للاستهلاك الإعلامي".وذكرت أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعتزم دعوة الكتل النيابية إلى لقاء يتم خلاله عرض الأسباب الموجبة للنص التعديلي الذي اقترحته الهيئة لضمان تمثيل المرأة في الندوة البرلمانية. وقالت:" أن هذا اللقاء سوف يتم في حضور سفراء الدول التي تواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية في لبنان".وأعربت عن ثقتها "أن هذا اللقاء سوف يساهم في تكوين قناعات راسخة لدى المشاركين والمشاركات فيه بضرورة الإقدام على هذا الإصلاح الذي من شأنه إتاحة مشاركة النساء في تحقيق الإنطلاقة الجديدة للوطن".