بالارقام... هذا جديد إصابات ووفيات "كورونا" في لبنان (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 519 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 628241.

كذلك، سُجلت 5 وفيات جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8375.