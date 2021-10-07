عملية خطف في بعلبك

اقدم مسلحون من الـ "ز" يستقلون سيارة جيب من نوع "اف جي" على طريق عام بلدة طاريا غربي بعلبك على خطف شخص من الـ "م" فيما تركوا سائق السيارة "ح. ز" الذي كان الى جانب المخطوف وفروا الى جهة مجهولة.