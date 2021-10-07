لبنان

حميه عرض شؤونا انمائية مع مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اتحاد بلديات كسروان

Lebanon 24
07-10-2021 | 09:08
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 تابع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مع مستشار رئيس الجمهورية انطون سعيد ورئيس اتحاد بلديات - كسروان رئيس بلدية جونية جوان حبيش، حاجات قضاء كسروان الانمائية، والمشاريع التي تنفذها الوزارة داخل قضاء كسروان - الفتوح واستكمال المرفأ السياحي في جونية وإعادة تكوين الشاطئ، بالاضافة الى اعادة ترميم وتوسعة سرايا جونيه.

وتطرق البحث الى مشروع النقل البري داخل قضاء كسروان، واكد الوزير حميه بأن ذلك "سيكون ضمن الخطة الوطنية للنقل العام والتي تقوم بإعدادها الوزارة".
 
كما استقبل حمية بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وتم استعراض المشاريع التي تعنى بها الوزارة والهيئة معا، وبصورة خاصة نفق شكا، منطقة البقاع، والسيول التي تحصل في العاصي ووادي خالد.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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