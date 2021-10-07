حميه عرض شؤونا انمائية مع مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اتحاد بلديات كسروان

تابع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مع مستشار رئيس الجمهورية انطون سعيد ورئيس اتحاد بلديات - كسروان رئيس بلدية جونية جوان حبيش، حاجات قضاء كسروان الانمائية، والمشاريع التي تنفذها الوزارة داخل قضاء كسروان - الفتوح واستكمال المرفأ السياحي في جونية وإعادة تكوين الشاطئ، بالاضافة الى اعادة ترميم وتوسعة سرايا جونيه.وتطرق البحث الى مشروع النقل البري داخل قضاء كسروان، واكد الوزير حميه بأن ذلك "سيكون ضمن الخطة الوطنية للنقل العام والتي تقوم بإعدادها الوزارة".