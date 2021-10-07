لبنان

توضيح من كهرباء لبنان حول التوظيف: سنتخذ الاجراءات وفقا للأصول

Lebanon 24
07-10-2021 | 09:10
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 أوضحت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان، أنه "عطفا على ما تناوله بعض وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أن كهرباء لبنان تقترح التوظيف لديها، تنفي مؤسسة كهرباء لبنان المعلومات المتداولة عن طلبها هذا التوظيف، وتؤكد أنها كما هو مبين في كتب عدة أرسلتها الى مجلس الخدمة المدنية، وكان آخرها كتابا المؤسسة رقم 4585 تاريخ 10/9/2021 ورقم 4659 تاريخ 15/9/2021 بأنها تطلب إفادتها برأي مجلس الخدمة المدنية وتوجيهاته بشأن الوضع الإداري الدقيق للجهاز البشري العامل في المؤسسة، في ظل المادة 80 من قانون الموازنة العامة رقم 144 تاريخ 31/7/2019 التي نصت على توقيف جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة".

اضافت: "إن مؤسسة كهرباء لبنان إذ تؤكد مجددا التزامها التام بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وتوجيهات الحكومة، وبالتالي على ضوء الأجوبة التي سترد من مجلس الخدمة المدنية على كتب المؤسسة المشار اليها أعلاه، ستقوم المؤسسة باتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا للأصول بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية والجهات الرسمية المعنية. هذا ما اقتضى توضيحه لكل غاية مفيدة".
 
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