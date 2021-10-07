علي زار وزير الطاقة وبحثا في ملف استجرار الغاز والكهرباء: سوريا لم ولن تألو جهدا لمساعدة لبنان

زار سفير الجمهورية العربية السورية علي عبد الكريم علي، وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض.وذكر بيان للسفارة "ان الحديث دار حول التعاون في ملف استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا، والتطورات الإيجابية والمتسارعة في التنسيق بين سوريا ولبنان والأردن ومصر في هذا الإطار، ونتائج زيارة الوزير فياض الأخيرة الى جمهورية مصر العربية، والاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد يوم أمس في المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل".وأشار البيان الى "ان الوزير فياض عرض للمزايا الإيجابية للتعاون بين سوريا ولبنان في هذا المجال وغيره من المجالات الحيوية كركيزة أساسية تمهد لفضاء أوسع من التعاون العربي والإقليمي".وأوضح بيان السفارة "ان السفير علي والوزير فياض، ثمنا العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدين أهمية التكامل والتعاون في الكثير من القطاعات والملفات التي تعود بالفائدة على لبنان وسوريا".وأشار السفير علي إلى "أن سوريا لم ولن تألو جهدا لمساعدة لبنان، وأنها تتمنى لهذا البلد الشقيق التعافي والخروج من أزمته الاقتصادية والمعيشية لما فيه من مصلحة مشتركة للشعبين الشقيقين".