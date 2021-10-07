لبنان

وزارة الاقتصاد تُلزم أصحاب المولّدات بتركيب عدّادات للمشتركين... هذا ما جاء في القرار

Lebanon 24
07-10-2021 | 09:41
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرارا يلزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بتركيب عدادات على نفقتهم للمشتركين لديهم خلال شهر واحد.
 
وجاء في القرار:
 
 
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لبنان

إقتصاد

وزير الاقتصاد

أصحاب المولدات

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