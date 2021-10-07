لبنان

حريق في وادي الحور في عكار

Lebanon 24
07-10-2021 | 09:47
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قضت النيران المشتعلة منذ ساعات الصباح بين بلدتيّ القرقف وبرقايل في محلّة وادي الحور في عكّار على مساحة واسعة من أشجار الزيتون والبلوط والأعشاب اليابسة.

وطالب الأهالي الدفاع المدني والجهات المدنية والجمعيات بضرورة إطفاء الحريق بعد أن إلتهم مساحة واسعة من الأراضي بالرغم من المناشدات التي لم تجد نفعاً.
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