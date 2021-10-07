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لبنان
شخصيات روحية وأمنية واجتماعية هنأت أبي المنى بانتخابه شيخا للعقل
Lebanon 24
07-10-2021
|
10:12
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استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز المنتخب الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة -فردان اليوم، عددا من الشخصيات المهنئة بمنصبه الجديد ابرزها: بطريرك الأرمن الارتوذكس آرام الأول كيشيشيان، على رأس وفد من الطائفة ضم المطرانين شاهيه بانوسيان وغوميداش اوهانيان والابوين اوفاديم بانارجيان وسركيس ليباريان والسيد جان صارفينان، رئيس طائفة الاقباط في لبنان وسوريا الاب اندراوس الانطوني، يرافقه سمير كفوري، راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة حداد، مفتي صور الجعفري الشيخ حسن شريفة، الامين العام لحركة الامة الشيخ عبدالله جبري وقاضي المذهب الدرزي الشيخ فؤاد يونس.
كما حضر الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر على رأس وفد من الأمانة العامة، مدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي يرافقه رئيس فرع مخابرات بيروت العقيد أنطوان حنا، رئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل دوري شمعون على رأس وفد ضم: فادي أرسلان، ميشال يزبك وطوني اسمر، ممثل عن منسقية "تيار المستقبل" رائد عبد الخالق ومستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الإسلامية الشيخ علي الجناني.
والتقى الشيخ أبي المنى وفدا من رجال الاعمال والمغتربين الدروز ضم: كميل سري الدين، جمال الجوهري، عصام أبو الحسن، غسان صعب، غسان العريضي، جميل راجح، خالد العطار، وسام الجوهري، عزات عيد، محمود إبراهيم، وريان أبي المنى.
وقدمت التهنئة الى الشيخ أبي المنى شخصيات ووفود بينها: القاضي عصام ظاهر، وفد من الجامعة اللبنانية برئاسة البروفسور فؤاد أيوب وضم عمداء الجامعة، وفد من مؤسسة النورج ضم: الدكتور فؤاد أبو ناضر واميل عيد وقسطنطين عيراني، وفد من "نادي الشرق للحضارات" في لبنان وسدني وملبورن واربيل وقدم التهنئة أيضا باسم الرئيس الفخري للنادي المطران عصام يوحنا درويش، ورئيس مجلس الأمناء رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة، رئيسة النادي فولا تنوري عبود والهيئتان الإدارية والعامة. وضم الوفد: البروفسور الشيخ مخلص الجدة، الشاعر ميشال جحا، ايلي سرغاني، الاب طوني غانم، نبهان أبو علي، د. فوزي البيطار، عبد اللطيف سنو، د.ادريب أبو مراد، د. نبيل جعفر، منير حمزة، د. ناهد رواس، ريتا سكر، هويدا سليت بيطار.
ومنح وفد نادي الشرق الدكتور ابي المنى وسام النادي الذهبي ودرعا تقديرية وشهادة، وتكلم باسم الوفد الشيخ مخلص الجدة، وميشال جحا ونبهان ابو علي.
كما زار مهنئا وفد من الاتحاد اللبناني والعربي للتراث والرياضات التقليدية الشعبية برئاسة مارون خليل، الذي القى كلمة للمناسبة، وقدم الى الى أبي المنى باسم الاتحاد درعا تقديرية، الإعلامية ليا معماري حملت الى سماحته تهاني رئيس المحطة الاعلامية نور الشرق "الأخ نور". ورجلا الاعمال من جبل العرب: قصي كرباج، وثامر دويعر.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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