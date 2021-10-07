الابيض يستقبل مساء 4 مصابين في حادث صهريج عكار عائدين من الكويت

يستقبل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مع وفد من السفارة الكويتية، أربعة من مصابي حادث صهريج الوقود في عكار العائدين من الكويت حيث خضعوا للعلاج على نفقة دولة الكويت، وقد تماثلوا للشفاء.