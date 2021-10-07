درويش أكد على دور المغتربين خلال اجتماع عبر ZOOM مع نواب اوستراليين

أقامت لجنة الصداقة اللبنانية - الاسترالية اجتماعا عبر خدمة zoom لعدد من النواب اللبنانيين والاستراليين، حضره من اوستراليا النواب والسادة: شوكت مسلماني، بيتر بريمروز، مارك باترجيج، لو أماتو، نيك لاليتش، هيو مكديرموت، ليندا فولتز ولؤي مصطفى، ومن لبنان عضو كتلة "الوسط المستقل" النائه الدكتور علي درويش، والنواب ادغار طرابلسي وجورج عطالله.وكان للنائب درويش كلمة تحدث فيها عن علاقته الطويلة مع أستراليا والاغتراب اللبناني المنتشر في جميع أنحاء أستراليا، مشيرا إلى "المبادرات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الأسترالية ممثلة بالسفيرة في لبنان".وأضاف: "كان لدينا الكثير من البرامج التعاونية في مجالات مختلفة كما لدينا الكثير من الأشخاص ذوي الخبرة في كلا البرلمانين، الذين يمكن أن يكون لديهم أفكار محددة حول كيفية التعاون وبالتالي كيف يمكنك مساعدة لبنان في أزماته الحالية التي ستنتهي بالتأكيد، خاصة في مجال التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها".وختم مشيرا الى أنه "سيكون له جدول أعمال قصير حول كيفية ترجمة الأفكار إلى أفعال قريبا".كما وتحدث الدكتور مسلماني مقدما نبذة مختصرة عن تاريخ الهجرة اللبنانية وأهميتها ونمو الجالية اللبنانية في استراليا. وأشار إلى أن "العلاقات الثنائية الودية بين أستراليا ولبنان تقوم على أساس الروابط الشعبية".وفي نهاية الاجتماع تمت مناقشة الموضوعات العامة وسبل تعزيز التعاون لما فيه مساعدة لبنان على تجاوز أزمته، وقرر الأعضاء تحديد موعد اجتماع للمتابعة.