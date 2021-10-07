لبنان

وزير الاشغال عرض مع عبدالله الملفات الانمائية لمنطقة الجبل والشوف والتقى شهيب

Lebanon 24
07-10-2021 | 10:50
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 تابع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه بعد ظهر اليوم، لقاءاته في الوزارة حيث استقبل عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله والمكلف بالأشغال في منطقة الشوف المهندس نديم نمور، وذلك بتكليف من رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط.

واستعرض حميه معهما الأوضاع الراهنة في البلاد والملفات الإنمائية الخدماتية التي تعود لمنطقة الجبل والشوف. وتمت مناقشة كيفية معالجتها في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي.

وأثنى عبدالله على "الايجابية التي أبداها الوزير حميه والذي أعلن بدوره إيلاء هذه الملفات الاولوية اللازمة"، مؤكدا ان "التوجهات العامة للوزارة قد أعطيت لتلبية حاجات المناطق والإهتمام بالمشاريع والملفات المرتبطة بمنطقة الشوف والجبل عند توفر الإعتمادات المالية اللازمة".

شهيب
كما استقبل حميه عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب، الذي قدم له التهاني بتسلمه مهام الوزارة، متمنيا له التوفيق.

وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد، وكانت جولة أفق حول المشاريع التي تعدها الوزارة ضمن الرؤية الإستراتجية، وخصوصا إعادة أعمار مرفأ بيروت وتطوير مطار رفيق الدولي، اضافة الى مشاريع انمائية أخرى تعنى بها الوزارة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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