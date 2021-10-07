دوريات مكثفة لأمن الدولة في صيدا وضواحيها على محطات الوقود

نفذ عناصر المديرية العامة لأمن الدولة في الجنوب ومكتب صيدا الإقليمي دوريات مكثفة في صيدا وضواحيها على محطات الوقود، حيث تم الكشف على مخزونها وإجبار أصحابها على فتح أبوابها أمام المواطنين وعدم احتكار المادة منعًا لعودة الطوابير والازدحام أمام مداخلها.، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".