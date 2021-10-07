لبنان

اعتصام لمصلحة طلاب الكتائب أمام وزارة الخارجية لهذا السبب

Lebanon 24
07-10-2021 | 11:38
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تنفذ مصلحة طلاب الكتائب أمام وزارة الخارجية في الأشرفية اعتصامًا للمطالبة بانتخاب المنتشرين المغتربين للـ ١٢٨ نائب في كافة الدوائر اللبنانية.
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